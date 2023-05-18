Капусты много не бывает: чем подкормить рассаду растения после высадки на грядку

Когда рассада капусты перемещается на открытые грядки, она сталкивается с суровыми реалиями: вредителями, возбудителями болезней, перепадами температуры днем и ночью.

Растения переживают большой стресс, они в это время остро нуждаются в удобрениях и защите. Чем для этого нужно их обработать?

Прежде всего - подкормить мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием (10 г, 20 г, 10 г - на 10 л воды). Такой состав насытит грунт питательными веществами.

После пересадки также желательно опудрить грядки с посадками табачной пылью и золой (1:1). Это защитит растение от крестоцветных блошек и капустной мухи.

Если на саженцах появятся признаки пероноспороза, необходимо опрыскать их 1-процентной бордоской жидкостью.