Клюква в огороде: какие лайфхаки помогут вырастить огромный урожай этой ягоды

Клюква на собственном участке - это вполне реально. Но, чтобы ее вырастить, нужно знать некоторые секреты.

Для начала надо выбрать правильное место для клюквы. Она предпочитает кислые, влажные, торфянистые почвы. Растение также любит солнечные места либо полутень.

Лучшее решение при посадке клюквы на любой почве, в том числе тяжелых и глинистых, - грядка на основе верхового торфа. Для этого, удалив сорняки, нужно снять слой грунта шириной 1 м, необходимой длины и глубиной 20-25 см. Появившееся углубление заполнить торфом.

Если верховой торф невозможно достать либо его недостаточно, можно подготовить другую смесь. Для этого взять любой торф, кору, опилки, опавшую хвою, перепрелую лесную подстилку и смешать в любых пропорциях. Состав можно дополнить песком.

Торф либо субстрат засыпать на грядку, уплотнить и для достижения нужного уровня кислотности почвы (РН 3,5-5,5) полить почву подкисленной водой (10 л на 1 м2).

К слову, подкислить воду можно с помощью лимонной, щавелевой кислотой (1 ч.л. на 3 л воды). Еще вариант - уксусная либо яблочная 9%-я кислота (200 мл на 10 л воды). Но более эффективно применить электролит для кислотных аккумуляторов (50 мл на 10 л воды).