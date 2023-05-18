Подольская не ревнует своего мужа Преснякова к фанаткам и коллегам

Наталья Подольская - счастливая женщина, а потому не испытывает ревности по отношению к мужу и коллеге Владимиру Преснякову.
Она утверждает, что уверена в любви избранника к ней, по этой причине повод для ревности отсутствует.
Певица заявила, что Владимира любят миллионы, а он выбрал ее.
Она заметила, что не ревнует супруга к коллегам, так как большинство из них - их общие друзья. Она утверждает, что в российском шоубизе многое построено на уважении к таланту
Ранее Пресняков рассказал о том, как сохраняет с женой такие крепкие отношения.
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