Подольская не ревнует своего мужа Преснякова к фанаткам и коллегам

Наталья Подольская - счастливая женщина, а потому не испытывает ревности по отношению к мужу и коллеге Владимиру Преснякову.

Она утверждает, что уверена в любви избранника к ней, по этой причине повод для ревности отсутствует.

Певица заявила, что Владимира любят миллионы, а он выбрал ее.

Она заметила, что не ревнует супруга к коллегам, так как большинство из них - их общие друзья. Она утверждает, что в российском шоубизе многое построено на уважении к таланту

Ранее Пресняков рассказал о том, как сохраняет с женой такие крепкие отношения.