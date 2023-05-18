Летняя рыбалка это прекрасный и комфортный отдых на природе, а вот зимняя это, в определенной мере, путешествие в испытание

Общий уровень обмена веществ у рыб гораздо ниже, чем в период открытой воды. Поэтому многие виды рыб зимой питаются нерегулярно – насытившись один раз, они несколько дней переваривают пищу.

Это относится, в первую очередь, к хищникам: окуню, судаку, щуке, и в гораздо меньшей степени к мирным рыбам: плотве, лещу, ершу. Повышение температуры даже на 1-2 градуса вызывает всплеск активности у рыбы.

К содержанию растворенного в воде кислорода разные рыбы относятся по-разному. Некоторые виды, к примеру, ротан и карась, хорошо переносят низкий уровень кислорода. Если концентрация кислорода достигает критической отметки, они впадают в анабиоз.

Большинство рыб не могут впадать в анабиотическое состояние, поэтому при снижении уровня кислорода они отправляются на поиски мест, где кислорода больше. Такими участками являются места впадения подводных ключей, ручьев и речек, промоины во льду.

Если рыбе не удается обнаружить места с благоприятными условиями для жизни, она погибает, т.е. в водоеме случается замор.

Клев рыбы находится в непосредственной зависимости от влияния внешних факторов. Поскольку рядовой рыболов вряд ли может взять пробы воды, чтобы определить концентрацию растворенного в воде кислорода, ему приходится оценивать состояние водоема по таким косвенным признакам как толщина льда и толщина снежного покрова.

Толстый лед с непроходимыми сугробами на его поверхности не сулит рыболову ничего хорошего. Период глухозимья – это испытание для рыбы и рыболова, которому приходится прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы спровоцировать рыбу на поклевку.