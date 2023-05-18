Вот кто еще из российского правительства любит рыбалку, как Владимир Путин

Вообще, увлечение рыбалкой считалось уделом простых советских детей, но таким был и Владимир Путин — отец и мать будущего президента родились в деревне и только через некоторое время переехали в Ленинград, где у них уже и родился мальчик.

Владимир Путин ни раз говорил о том, что увлечен рыбалкой, а также это подтверждалось и репортажами с фотографиями во многочисленных СМИ.

Известно, что российский лидер предпочитает рыбалку на спиннинг и ловит в основном хищников в виде окуней и щук. Но Путин не один в российском правительстве, увлеченный рыбалкой.

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров также любит активный отдых с катанием на байдарках и катамаранах по рекам.

Кроме того, Лавров страстный рыбак и охотник. Как только представляется возможность, он участвует в сплаве по бурной реке на резиновой лодке в команде смелых людей, а дальше занимается своими увлечениями, в основной рыбалкой.

И это несмотря на солидный возраст.

В целом, среди российского правительства немало рыбаков, причем даже немало профессиональных рыбаков, которые имеют не только удочки и спиннинги, но и целый арсенал снастей, лодок, моторов, эхолотов и других технических средств. Увлечение рыбалкой также свойственно большинству россиян, которые живут около морей, рек и озер.