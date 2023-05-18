Столтенберг заявил о необходимости увеличения расходов на оборону

Число выбрано не случайно, сказал он "Шпигелю" в интервью, опубликованном сегодня.

«Все союзники договорились об определенных навыках, которые они считают абсолютно необходимыми», пояснил шеф НАТО.

Это касается танков, боеприпасов, самолетов, кораблей и прочего.

«Если принять это во внимание, то два процента — это нижний предел того, что нам нужно», — сказал Столтенберг.

В настоящее время в НАТО ведутся переговоры о будущей цели.

Соглашение должно быть достигнуто самое позднее на саммите 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже ясно дал понять в феврале, что он также рассматривает только два процента валового внутреннего продукта (ВВП) как нижний предел.

Однако ужесточение потребует увеличения расходов Германии на оборону на десятки миллиардов.

До сих пор Германия тратила на оборону значительно меньше двух процентов ВВП.

На своем саммите в Уэльсе в 2014 году НАТО установила цель в два процента расходов на оборону для всех государств-членов. Однако в прошлом году этой цели достигли только семь стран НАТО.