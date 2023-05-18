Кучера высказался об аресте продюсера 9-ой роты Роднянского

15:53 2023-05-18

Продюсера картины "9-ая рота" и других популярных проектов Александра Роднянского обвиняют в дезинформации о ВС РФ. О заочном аресте деятеля высказался актер и ведущий Оскар Кучера.

Оскар Кучера высказался относительно приговора Басманного суда российской столицы Александра Роднянского. Его заочно арестовали за распространение дезинформации о ВС РФ.

Ведущий ТВ и актер считает, что продюсера за дело наказали.

С запуском спецоперации Роднянский уехал из страны, не забывая критиковать российские власти. В соцсетях он открыто поддерживал ВСУ.

Кучера в интервью "Народным новостям" заявил, что считает кинопродюсера умалишенным.

Роднянский кроме "9-ой роты" продюсировал такие известные проекты, как "Ранетки", "Кадетство" и "Моя прекрасная няня".

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