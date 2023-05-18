Кучера высказался об аресте продюсера 9-ой роты Роднянского

Оскар Кучера высказался относительно приговора Басманного суда российской столицы Александра Роднянского. Его заочно арестовали за распространение дезинформации о ВС РФ.

Ведущий ТВ и актер считает, что продюсера за дело наказали.

С запуском спецоперации Роднянский уехал из страны, не забывая критиковать российские власти. В соцсетях он открыто поддерживал ВСУ.

Кучера в интервью "Народным новостям" заявил, что считает кинопродюсера умалишенным.

Роднянский кроме "9-ой роты" продюсировал такие известные проекты, как "Ранетки", "Кадетство" и "Моя прекрасная няня".