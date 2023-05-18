Скандальный сериал о закулисье Балет вышел в Сети

18 мая в Сети вышла 1-ая серия проекта "Балет", который снял режиссер Евгений Санганджиев.

История повествует о всемирно известном мастере балета Руте Майерс, покинувшей союз и ставшей звездой в Америке.

Через 40 лет ее приглашают приехать в РФ и поставить балет. Она дает согласие и оказывается втянутой в закулисные интриги.

Именитого хореографа сыграла Алла Сигалова, также в проекте заняты Федор Бондарчук и Ирина Алексимова.

Главным преимуществом сериала над другими многосерийными лентами является его грамотная режиссура. Его однозначно стоит посмотреть, так как скучать за просмотром не получится.