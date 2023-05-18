Дочь Киркорова Алла-Виктория сильно прибавила в весе

Филипп Киркоров выложил в Сеть фото своих наследников, которые позируют рядом с дедушкой Бедросом Филипповичем.

Фанаты певца недоумевают, так как его дочь Алла-Виктория выглядит сильно поправившейся.

"Особо переживающие" поинтересовались у знаменитого родителя, все ли в порядке у девочки со здоровьем.

Исполнитель проигнорировал нелестные выпады в адрес дочери.

Некоторые подписчики предположили, что выбран неудачный ракурс для фото, так как на всех остальных снимках Алла-Виктория такая же стройная.