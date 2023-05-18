Собчак отметила, что новый сериал Слепакова сняли с показа канала ТНТ после показанных пилотных серий

Роль главного персонажа досталась в сериале "Неприличные деньги" Константину Хабенскому. Семен Слепаков числится сценаристом и продюсером проекта.

Ксения Собчах в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня" заметила, что вышло 2 серии, вот уже неделю 3 серия не выходит.

Картина повествует о 1990-х. Педагог института в маленьком городе, кандидат экономических наук, старается применить изо всех сил свои знания на практике, открыв секс-шоп.

В итоге несчастного втягивают в мутную схему с кредиторами-преступниками и неприличными товарами, которые тот вынужден реализовать под страхом смерти.