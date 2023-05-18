Зеленский примет участие в саммите G-7 онлайн

Окружение Зеленского ранее утверждало, что президент может лично присутствовать на встрече.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Украину пригласил Зеленского принять участие онлайн в саммите G-7 в Хиросиме, который начинается в пятницу.

Конфликт на Украине – одна из главных тем встречи.

В настоящее время Япония председательствует в G-7.

Со ссылкой на замглавы администрации президента Украины по вопросам внешней политики Игоря Жовквы Киодо первоначально сообщил, что встреча Зеленского на месте с главами государств и правительств G7 зависит от военной обстановки.