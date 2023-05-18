Мать Кафельниковой утверждает, что зять снимает на видео допросы дочери

17:58 2023-05-18

Мать модели Алеси Кафельниковой Мария переживает за дочь, так как ее муж, бизнесмен Георгий Петришин допрашивает жену, снимая видео. Родительница убеждена, что тому требуется помощь специалиста.

Мария родила дочь Алесю от теннисиста Евгения Кафельниковой. В 2001 году родители девочки расстались.

Дочь сейчас взрослая, зарабатывает в качестве модели, а вот в семье у нее не все ладно.

Мать чувствует боль за наследницу после того, как она вернулась в Москву. Алеся поссорилась с мужем Георгием Петришиным. Тот записывает компроматы на жену и кошмарные видеодопросы, пересылает "нужным людям".

Мария обвинила зятя в жестокости и считает, что тот нуждается в помощи квалифицированного специалиста.

Напомним, что Алеся и Егор воспитывают маленькую дочь Киару.

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