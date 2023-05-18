Мать Кафельниковой утверждает, что зять снимает на видео допросы дочери

Мария родила дочь Алесю от теннисиста Евгения Кафельниковой. В 2001 году родители девочки расстались.

Дочь сейчас взрослая, зарабатывает в качестве модели, а вот в семье у нее не все ладно.

Мать чувствует боль за наследницу после того, как она вернулась в Москву. Алеся поссорилась с мужем Георгием Петришиным. Тот записывает компроматы на жену и кошмарные видеодопросы, пересылает "нужным людям".

Мария обвинила зятя в жестокости и считает, что тот нуждается в помощи квалифицированного специалиста.

Напомним, что Алеся и Егор воспитывают маленькую дочь Киару.