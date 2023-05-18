Рукописи придворной школы Карла Великого внесены в вмемирное наследие

ЮНЕСКО объявила о решении включить рукописи в международный список «Память мира» в четверг после консультаций в Париже.

Драгоценным иллюминированным рукописям около 1200 лет и большинство из них содержат латинский текст четырех евангелий, написаны золотыми чернилами и украшены портретами евангелистов.

Евангелие от Ады со 172 пергаментными страницами и ценной книжной обложкой из золота и драгоценных камней находится в Научной библиотеке города Трира.

Тем самым ЮНЕСКО отмечает одно из самых ярких произведений средневекового искусства.