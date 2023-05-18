Панина объявят в федеральный розыск

Актера Алексея Панина хотят объявить в федеральный, а после в международный розыск, о чем информирует известное издание "Московский комсомолец".
По имеющимся сведениям, Панин проживает в Испании, но арест его возможен в любом другом государстве, с которым "дружит" Россия.
Против актера заведено уголовное дело после его высказываний по поводу взрыва на Крымском мосту. Он может загреметь за решетку на 5 - 7 лет.
Напомним, что Панин активно ругает Россию за спецоперацию в Украине.
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