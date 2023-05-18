Турецкий суд выдал ордер на арест журналиста Дениза Юселя

Министерство юстиции Турции ранее отказалось рассматривать заявление Юселя о даче показаний в Германии.

С 2019 года автор WELT снова живет в Германии.

Обвинения против Юселя в «очернении турецкой нации и турецкого государства» относятся к статье автора об отношениях правительства с курдами и армянами, которую WELT опубликовал в 2016 году.

Обвинение в «оскорблении президента» относится к другой статье журналиста WELT о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, в которой он также использовал термин «путчист» для Эрдогана в 2016 году.

Две отдельные процедуры были объединены в 2021 году.