Гагарина объявила, что ей нравится быть доской в ответ на нападки хейтеров

18:38 2023-05-18

Исполнительница Полина Гагарина ответила недоброжелателям на хейт, заявив, что ей нравится быть худышкой.

Полина Гагарина достаточно часто подвергается атакам со стороны хейтеров из-за своей излишней худобы.

На такие выпады Полина отвечает, что ей нравится быть "доской" и ее маленькая грудь. 

Гагарина вспомнила, что была очень "большой" после родов и не хочет возвращаться к прежним размерам никогда. Насчет пышной груди, она заявила, что чувствовала себя некомфортно.

Напомним, что певица дважды мать. 2 раза она побывала и замужем. Последним был фотограф Дмитрий Исхаков.

Есть информация, что супруги разошлись из-за финансовых разногласий типа того, что жена зарабатывает больше.

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