Гагарина объявила, что ей нравится быть доской в ответ на нападки хейтеров

Полина Гагарина достаточно часто подвергается атакам со стороны хейтеров из-за своей излишней худобы.
На такие выпады Полина отвечает, что ей нравится быть "доской" и ее маленькая грудь.
Гагарина вспомнила, что была очень "большой" после родов и не хочет возвращаться к прежним размерам никогда. Насчет пышной груди, она заявила, что чувствовала себя некомфортно.
Напомним, что певица дважды мать. 2 раза она побывала и замужем. Последним был фотограф Дмитрий Исхаков.
Есть информация, что супруги разошлись из-за финансовых разногласий типа того, что жена зарабатывает больше.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__