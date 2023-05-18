Гагарина объявила, что ей нравится быть доской в ответ на нападки хейтеров

Полина Гагарина достаточно часто подвергается атакам со стороны хейтеров из-за своей излишней худобы.

На такие выпады Полина отвечает, что ей нравится быть "доской" и ее маленькая грудь.

Гагарина вспомнила, что была очень "большой" после родов и не хочет возвращаться к прежним размерам никогда. Насчет пышной груди, она заявила, что чувствовала себя некомфортно.

Напомним, что певица дважды мать. 2 раза она побывала и замужем. Последним был фотограф Дмитрий Исхаков.

Есть информация, что супруги разошлись из-за финансовых разногласий типа того, что жена зарабатывает больше.