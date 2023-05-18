Дачница со стажем рассказала про особенности и плюсы китайского метода выращивания рассады томатов

Те, кто уже попробовал растить томаты таким способом, нахваливают его и рекомендуют другим. Рассказываем, в чем его особенности, и почему метод так нравится многим садоводам.

Ничего сложного нет, главное, разобраться в нюансах и четко соблюдать рекомендации.

Если есть сомнения, можно протестировать метод на некоторых саженцах, а остальные выращивать привычным путем. Потом будет возможность сравнить результаты и сделать выводы.

Первые шаги делаем, как обычно, высеваем рассаду помидоров по старинке и через 4-5 недель получаем окрепшие и подросшие кустики. И тут делаем необычный ход - срезаем рассаду у корня.

Срезанную часть высаживаем в подготовленный стаканчик, поливаем, относим в теплое, но не жаркое помещение.

Регулярные поливы очень важны, чтобы срезанные части растения хорошо адаптировались и начали расти.

В этом случае помидоры начинают развитие сразу в два стебля, увеличивая и урожайность в два раза, ведь кистей появится очень много.

Держать такое количество завязей тяжело, лучше эти верхние кисти срезать, чтобы внизу томаты развивались на широкую ногу и были отменного вкуса.