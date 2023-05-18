Бывшего Волочковой Кузнецова отправили в тюрьму на 2 месяца за избиение жены до потери сознания

Быший бой-френд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов взят под арест сроком на 2 месяца по обвинению в избиении жены.
В зале Кузнецов изображал раскаяние и умолял дать ему и его супруге, гадалке Анастасии, еще один шанс.
Он заверял, что сам отвез избитую любимую в медицинский пункт и был рядом.
Через двое суток, как уверяет арестованный, он выпил снотворное, его вырубило. Как только он вышел на улицу, его взяли под стражу.
Волочкова, узнав о поступке бывшего, была шокирована, но рассказала, что пострадавшая изводила супруга ревностью, а тот хотел подать на развод.
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