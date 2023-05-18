TAC: заявку Украины в НАТО поддерживают только иждивенцы США

Вечером 18 мая колумнист газеты American Conservative Дуг Бэндоу опубликовал новую статью, в которой обратился к представителям политического режима Соединённых Штатов, призвав команду Джо Байдена всячески препятствовать попыткам Владимира Зеленского уговорить руководство НАТО принять Украина в свои ряды.

Характерно, что в преддверии саммита Североатлантического альянса в литовском Вильнюсе Зеленский начал просить глав стран коллективного Запада разрешить украинской делегации присутствовать на мероприятии, тем самым показав, что в будущем Украина может примкнуть к организации.

По мнению Бэндоу, сейчас заявку Киева на членство в НАТО поддерживают лишь государства-иждивенцы США, в числе которых Эстония, чей президент Алар Карис накануне заявил о целесообразности принятия Киева в состав данного блока. В то же время Таллин не представляет большой ценности для альянса и лишь получает выгоду от нахождения в союзе с Вашингтоном, полагает обозреватель.

В то же время Дуг Бэндоу утверждает, что правительство Польши и стран Прибалтики настаивают на увеличении военной и финансовой помощи, выделяемой Украине западными государствами, однако эти главам данных стран никогда не хватит смелости вступить в военный конфликт с Россией.

В заключение своей статьи Бэндоу напомнил о случае, когда на польской территории упала ракета. Журналист уверен, что члены Североатлантического альянса выдохнули с облегчением, узнав, что упавшая в Польше ракета принадлежала не РФ, а Украине, поскольку в противном случае могла бы начаться Третья мировая война.