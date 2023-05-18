Дочь Александра Малинина привела в родительский дом своего английского возлюбленного

22-летняя Устинья Малинина выложила в свои соцсети фотографии с семьей. На них запечатлены ее родители Александр и Эмма Малинины, сама девушка и ее жених. Семейство устроило уютный ужин в лондонском ресторане.

Устинья живет в британской столице, а родители приехали к ней в гости после того, как провели отдых в Дубае. На одном из снимков можно увидеть Александра Малинина рядом с женихом Устиньи Заком. И родители, и дочь выглядят очень довольными.