Зепюр Брутян рассказала подписчикам, как проходили ее роды, и что ей пришлось пережить.

В своих соцсетях Зепюр Брутян поведала подписчикам, что вопреки слухам, рожала она естественным путем. Роды в совокупности продлились пятнадцать часов.

Но девушка не стала терпеть боль, а выбрала вариант с эпидуральной анестезией. В ответ на опасения своих беременных подписчиц молодая мама заявила, что в этой процедуре нет ничего страшного, и посоветовала не заморачиваться, а думать о том, что вскоре они возьмут на руки своего малыша.