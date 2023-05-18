Зепюр Брутян рассказала подписчикам, как проходили ее роды, и что ей пришлось пережить.

19:16 2023-05-18

Возлюбленная Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась с подписчиками подробностями своих родов и вдохновила молодых мам.

В своих соцсетях Зепюр Брутян поведала подписчикам, что вопреки слухам, рожала она естественным путем. Роды в совокупности продлились пятнадцать часов.

Но девушка не стала терпеть боль, а выбрала вариант с эпидуральной анестезией. В ответ на опасения своих беременных подписчиц молодая мама заявила, что в этой процедуре нет ничего страшного, и посоветовала не заморачиваться, а думать о том, что вскоре они возьмут на руки своего малыша.

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