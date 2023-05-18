Стоматолог объяснила гнилые зубы Джонни Деппа длительным стрессом

Джонни Депп появился на Каннском кинофестивале, вызвав ступор у фанатов гнилыми зубами. Данную ситуацию взялась прокомментировать зубной врач Марина Колисниченко.
Стоматолог отметила, что состояние зубов знаменитости объясняется продолжительным стрессом, который актер испытывал в связи со скандальным разводом с Эмбер Херд.
Темные пятна, сколы, щели между зубами - итог того, что зубы звезды стираются, теряют форму, а прикус "ползет" из-за этого.
Медик обратила внимание на то, что нервы заставляют человека инстинктивно сжимать зубы, а они стираются.
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