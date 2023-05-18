На Гребенщикова завели дело о дискредитации ВС РФ

Борису Гребенщику светит штраф в 50 000 российских рублей рублей за дискредитацию российской армии. Дело на певца завели в Тверском суде российской столицы.

Конкретная причина не озвучена, но Гребенщиков не раз критиковал действия военных России, власти государства. После запуска СВО в Украине он уехал за границу, перестав выступать в РФ. Россиян он окрестил фашистами.

В Сети "гуляет" видео, где солист "Аквариум" поет антивоенный романс.

Музыкант не скрывал, что помогает финансово Украине. Позднее оправдался, что никаких денег лично не отправлял.