Арнольд Шварцнеггер заявил, что франшизе Терминатор не хватает оригинальной идее и он от нее устал

В интервью Голливуд Репортер Арнольд Шварцнеггер в ответ на вопрос журналиста об окончании франшизы Терминатор заявил, что сама франшиза еще не завершена, но его порядком утомила. По мнению актера, сейчас киновселенной не хватает идейного наполнения.

Он считает удачными первые три части, в четвертой он не снимался, поскольку тогда был губернатором, а вот пятый и шестой фильмы, по его мнению, оказались провальными в части сценария. При этом Шварцнеггер заявил, что всегда относился к Терминатору с теплотой, поскольку он способствовал его успешной карьере в кино.