Лариса Гузеева успокоила поклонников, заявив, что никуда из России не уезжала

Очередной отдых Ларисы Гузеевой породил волну слухов о том, что ее уволили с Первого канала. Актриса опровергла эти домыслы, заявив, что она любит и работать, и путешествовать. И поделилась новыми живописными кадрами со своего отдыха в Тбилиси.

В прошлый раз поклонники всерьез забеспокоились, что она уехала из России, когда Гузеева в феврале отправилась отдохнуть в Израиль. Тогда ей тоже пришлось пояснять, что речь идет об отдыхе и смене обстановки, а не об эмиграции.