Как вырастить крупную морковь на участке, секрет огородника

Это связано с рядом ошибок которые огородники допускают при посадке и выращивании растения.
Морковь является достаточно капризной культурой когда речь заходит о выборе типа почвы и участка для ее посадки.
Почва должна быть достаточно плодородной, дерново подзолистая разновидность-не вариант.
Но если нет другого выхода ее придеться удобрять.
Однако и здесь важно не допустить оплошность.
Плоды моркови не выйдут крупными если в почву не вносить достаточное количество удобрений.
Применять их придется довольно много и часто.
Для подкормки почвы подходят удобрения такие как: двойной суперфосфат, сульфат кальция, карбамид и амиачная селитра.
Иногда на грядку придеться вносить более двух килограмм удобрений, иначе почва так и останется бедной.
При выборе сорта моркови желательно остановить свой выбор на разновидности шантоне.
Плоды этого вида должны получиться крупными даже при неблагоприятных условиях.
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