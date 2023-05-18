Как вырастить крупную морковь на участке, секрет огородника

Это связано с рядом ошибок которые огородники допускают при посадке и выращивании растения.

Морковь является достаточно капризной культурой когда речь заходит о выборе типа почвы и участка для ее посадки.

Почва должна быть достаточно плодородной, дерново подзолистая разновидность-не вариант.

Но если нет другого выхода ее придеться удобрять.

Однако и здесь важно не допустить оплошность.

Плоды моркови не выйдут крупными если в почву не вносить достаточное количество удобрений.

Применять их придется довольно много и часто.

Для подкормки почвы подходят удобрения такие как: двойной суперфосфат, сульфат кальция, карбамид и амиачная селитра.

Иногда на грядку придеться вносить более двух килограмм удобрений, иначе почва так и останется бедной.

При выборе сорта моркови желательно остановить свой выбор на разновидности шантоне.

Плоды этого вида должны получиться крупными даже при неблагоприятных условиях.