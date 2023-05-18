Почему нельзя сажать дуб рядом с домом: жуткие суеверия и реальные факты

Дуб – очень большое дерево, в которое вполне может ударить молния. Тогда оно загорится или упадет на дом.

В прежние времена считалось, что дуб может повлиять на продолжительность жизни хозяина дома, у которого он растет.

Наши предки верили, что как только дерево вырастет до размера, при котором из него можно будет сделать могильный крест, хозяин дома умрет.

Однако есть и другие суеверия. Например, если человек посадит дуб, и тот будет хорошо расти, садоводу будет сопутствовать удача.