Никогда не используйте свежие опилки для мульчирования огорода: пропадет весь урожай

19:55 2023-05-18

Опилки – один из самых популярных материалов для мульчирования грядок. Но свежие опилки ни в коем случае нельзя использовать в качестве мульчи.

Такой материал способствует закислению почвы. Из-за этого замедлится или прекратится рост огородных культур, предпочитающих нейтральный грунт.

Если перекопать грядки вместе со свежими опилками, в почве практически не останется азота, а это негативно повлияет на урожай.

По этим причинам для мульчирования грядок с огородными культурами можно использовать только перепревшие опилки.

Другой вариант – смешать материал с древесной золой, известью или мочевиной, чтобы сократить потери азота.

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