Никогда не используйте свежие опилки для мульчирования огорода: пропадет весь урожай

Такой материал способствует закислению почвы. Из-за этого замедлится или прекратится рост огородных культур, предпочитающих нейтральный грунт.

Если перекопать грядки вместе со свежими опилками, в почве практически не останется азота, а это негативно повлияет на урожай.

По этим причинам для мульчирования грядок с огородными культурами можно использовать только перепревшие опилки.

Другой вариант – смешать материал с древесной золой, известью или мочевиной, чтобы сократить потери азота.