Манукян участвует в шоу Выжить в Дубае канала ТНТ

Давид Манукян заявлен как участник шоу юмориста Павла Воли и его супруги, экс-гимнастки Ляйсан Утяшевой, под названием "Выжить в Дубае".

Чуть раньше стало известно, что в проекте будет участвовать Павел Мамаев.

Дава заявил, что захотел бросить себе еще один вызов, научившись в пустыне находится без связи и телефона. Также блогер надеется обрести новые знакомства.

В рамках вышеназванного проекта канал ТНТ отправит 2-е команды в ОАЭ. Одна команда будет состоять из известных личностей, а вторая из простых людей из разных мест РФ.