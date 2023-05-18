Дачники объяснили, почему редис вырастает мелким и как можно это исправить

Период роста у редиса очень короткий, поэтому вносить подкормки бессмысленно. Но очень важно подготовить грунт перед посадкой растения.

Для этого в почву вносят компост с песком, а также по одной ложке сернокислого калия, аммиачной селитры, суперфосфата.

Редис может вообще не вырасти на закисленной почве. В такой грунт огородную культуру лучше не сажать.

Для формирования крупной редиски нужно поливать грядки часто, но не слишком обильно, а также рыхлить почву после полива.