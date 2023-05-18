Бывшая жена Смольянинова Мельникова заявила, что ищет мужа для совместной выплаты ипотеки, опубликовав свое фото в купальнике

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с коллегой Артуром Смольяниновым 2 года назад и сама воспитывает двух сыновей от него. Старшему наследнику исполнилось 7 лет, а младшему - 4.

Актриса не скрывает, что ее финансовое положение оставляет желать лучшего.

Она выплачивает ипотеку, а с нее еще требуют страховку, что в планы знаменитости никак не входит.

Дарья заявила, что теперь в поисках платежеспособного спутника жизни, чтобы не влезть в долги из-за кредита на жилплощадь.

Звезда экрана выложила в Сеть свои фото в купальнике с отдыха, заявив, что они свежие. Мельникова попросила тех, у кого деньги не водятся, ее не беспокоить.