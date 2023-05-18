Садоводы объяснили, что посадить рядом с вишней, чтобы ягод стало вдвое больше

Одно из них – черешня, причем из-за опыления оба дерева будут приносить богатый урожай. Единственное условие – между ними должно быть как минимум 5 м.

Хорошим соседом для вишни станет слива. Чтобы деревья не конкурировали за питание, их тоже лучше сажать на расстоянии от 5 м.

Бузина, растущая рядом с вишней, поможет отпугнуть тлю, а жимолость будет чувствовать себя комфортно на расстоянии около 2 м.

Можно сажать рядом с вишней и виноград, только нужно следить, чтобы его лозы не оплетали ствол и ветки дерева.