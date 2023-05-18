Утяшева обругала Джоли за запуск бренда одежды и украшений

Ведущая ТВ и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева не пришла в восторг, узнав, что Анджелина Джоли запустила собственный бренд одежды и ювелирных украшений.
Утяшева заявила, что мировая знаменитость никогда не была законодателем моды.
Ляйсан признает, что Анджелина повлияла на долгие годы вперед на стандарты женской внешности. А нынешнюю идею актрисы бывшая спортсменка называет необычной.
Откровениями по поводу звезда экрана поделилась в собственной микроблоге.
Ранее жена Павла Воли поделилась своим снимком с беременным животом.
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