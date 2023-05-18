Агрономы объяснили, как вырастить полезную микрозелень на подоконнике в квартире

Для этого необходим контейнер с дренажными отверстиями на дне. В него засыпают грунт для рассады и разравнивают его, разбивая комки земли.

Далее спичкой или зубочисткой делают небольшие борозды глубиной до 1 см, проливают водой комнатной температуры.

Семена зелени нужно предварительно замочить, а потом разложить по бороздкам и опрыскать водой из пульверизатора.

Контейнер накрывают пленкой и ставят на хорошо освещенный подоконник. Снять пленку нужно после появления первых ростков.