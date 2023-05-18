Великобритания и Норвегия объединяются для защиты своей подводной инфраструктуры

«Растущее использование морского дна в энергетике и связи создает больше возможностей для противников угрожать критически важной национальной подводной инфраструктуре, как видно из повреждения газопровода «Северный поток»», — говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

В документе указывается, что Лондон и Осло «совместно усилили патрулирования в регионе».

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у русских есть «конкретная военно-морская программа, предназначенная как для изучения, так и для возможного саботажа или нападения на критически важную национальную инфраструктуру, принадлежащую противникам».

У Москвы по словам главы британского оборонного ведомства, есть «ряд подводных лодок и другого оборудования», в том числе катеров-шпионов.