Руководитель ДРК Феликс Чисекеди заявил о том, что государства, входящие в состав НАТО, должны покинуть Африку.

Безопасность своей страны политик намерен доверить только России.

Стоит отметить, что именно Демократическая Респубика Конго более других африканских стран подвергалась гнету колонистов из Европы. Получается, что там много тех, кто ненавидит Запад, что на руку РФ.

По территории страна находится на 11-м месте в мире, а по численности - на 14-м.

Также ценность ДРК в том, что она обладает крупнейшим запасом алмазов, кобальта, тантала, из-за чего Запад не хочет отпускать государство.