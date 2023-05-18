Дачники рассказали, можно ли сажать можжевельник возле дома и в саду

Наши предки считали, что можжевельник способен защитить дом от нечистой силы, от «дурного глаза».
В некоторых регионах верили, что растение помогает найти человека, находящегося на пути в мир иной, и вернуть ему жизнь.
В Европе можжевельник считают символом благополучия. Но есть суеверие, то если погибнет растение, гибель ждет и его хозяина.
Славяне окуривали дома больных людей дымом можжевельника, но рядом со своим жильем его не сажали, поскольку было поверье, что хозяина такого дома ждет смерть.
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