Дачники рассказали, можно ли сажать можжевельник возле дома и в саду

Наши предки считали, что можжевельник способен защитить дом от нечистой силы, от «дурного глаза».

В некоторых регионах верили, что растение помогает найти человека, находящегося на пути в мир иной, и вернуть ему жизнь.

В Европе можжевельник считают символом благополучия. Но есть суеверие, то если погибнет растение, гибель ждет и его хозяина.

Славяне окуривали дома больных людей дымом можжевельника, но рядом со своим жильем его не сажали, поскольку было поверье, что хозяина такого дома ждет смерть.