Высаживаем огурцы, что положить в лунку для урожайности: советует опытный огородник

Добавлять в лунку можно как органику, так и минеральные удобрения, у каждого метода свои сторонники и каждый метод оправдан.
Главное, знать меру и понимать в каких случаях что применять
Видов органических подкормок очень много, например, птичий помет, навоз, листва, сено, опилки, даже рыбные отходы. Они
Берем лишь чайную ложечку на одну лунку - и этого вполне хватит для роста и плодоношения.
Такую же дозировку соблюдаем и с другими удобрениями и смесями, перебарщивать с питанием нельзя,чтобы не навредить.
Положив питательную смесь в ямку для посадки, нужно смешать удобрение с землей, нельзя допускать прямого касания корней растения с элементами, входящими в состав.
В обратном случае возможен ожог корневой части.
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