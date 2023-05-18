Дачники рассказали, какие сорта томатов будут давать урожай почти до зимы

Таким свойствами обладает сорт «Кохава». Плоды у него завязываются до похолодания, а плодоношение начинается на 85-й день.
«Москвич» – интересный сорт, который начинает плодоносить рано, но дает урожай на протяжении всей осени.
Помидоры сорта «Гигант лимонный» созревают на протяжении 110 дней с момента появления всходов.
Сорт «белый налив» дает плоды через 100 дней и не боится неблагоприятных погодных условий, включая холода.
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