Дачники рассказали, какие сорта томатов будут давать урожай почти до зимы

23:19 2023-05-18

Чтобы собирать в собственном огороде урожай томатов всю осень, нужно посадить растения, устойчивые к холодам.

Таким свойствами обладает сорт «Кохава». Плоды у него завязываются до похолодания, а плодоношение начинается на 85-й день.

«Москвич» – интересный сорт, который начинает плодоносить рано, но дает урожай на протяжении всей осени.

Помидоры сорта «Гигант лимонный» созревают на протяжении 110 дней с момента появления всходов.

Сорт «белый налив» дает плоды через 100 дней и не боится неблагоприятных погодных условий, включая холода.

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