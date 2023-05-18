Стоит ли выращивать в огороде кинзу: зелень может оказаться опасной

Многие дачники выращивают кинзу, поскольку эта зелень благотворно влияет на пищеварение и способствует насыщению клеток кислородом.

Кинза обеспечивает профилактику кожных болезней. Однако ее можно употреблять в ограниченном количестве: не более 35 г за раз.

А для людей, с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями пищеварительной системы кинза очень опасна.

Не стоит выращивать такое растение людям, у которых диагностированы сахарный диабет, ишемия, гипертония или тромбоз.