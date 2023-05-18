Как вырастить помидоры в ведрах: необычный способ создания мобильных грядок

Такую возможность предоставляет необычный способ выращивания томатов в ведрах, которые всегда можно переставить на другое место.

В этом случае потребуется меньше воды и удобрений, а урожай будет таким же, как при традиционном способе выращивания.

К тому же не придется постоянно заниматься прополкой, а собирать урожай будет намного легче.

Главное условие успеха – засыпать в ведра плодородную почву. Для ее приготовления нужно смешать равное количество чернозема, перегноя и дерна, а самым подходящим для посадки сортом будет «Черри».