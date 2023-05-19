Настой луковой шелухи избавит от вредителей: о клопах, клещах и гусеницах можно забыть навсегда

Луковая шелуха содержит фитонциды и оказывает бактерицидное действие, что дает возможность использовать ее для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Обработка огородных культур луковым настоем повышает их устойчивость к неблагоприятным внешним условиям.

Шелуха также способна улучшить вкус многих плодов, помочь им быстрее накапливать витамины и другие полезные вещества.

Для приготовления такого средства нужно залить 250 г луковой шелухи 5 л воды, настоять двое суток и процедить. Для опрыскивания растений концентрат разбавляют водой 1:2.