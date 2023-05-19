Какую золу можно использовать в качестве удобрения и как хранить ее зимой: советы бывалых дачников

В качестве подкормки для растений может использоваться не любая зола, а только та, что получена от сжигания растительных материалов.
После сжигания дров в камине или печи остатки углей собирают в специальную емкость и накрывают крышкой.
Такие емкости могут быть сделаны из древесины, пластика или железа, можно хранить золу в ведре с крышкой, но не в полиэтиленовом пакете.
Емкости с золой зимой должны находиться в помещении. Летом их можно оставлять в телице или под навесом, где в ведро или ящик не попадет влага.
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