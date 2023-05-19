Необычный способ посева моркови с помощью туалетной бумаги: урожай удивит всех соседей

Это интересный и эффективный способ, при котором можно заранее сделать заготовки, а весной просто разложить их по грядкам.

Для использования такого метода нужно растворить 1 ч.л. крахмала в стакане воды и закипятить этот раствор при постоянном помешивании.

Пока состав остывает, нужно нарезать туалетную бумагу, причем длина каждого куска должна соответствовать длине грядок для моркови.

Потом каждый кусок разрезается вдоль на три длинные ленты, к которым клеятся семена при помощи раствора крахмала.

Далее остается только высушить ленты и разложить их на грядках на расстоянии 15 см друг от друга, после чего присыпать грунтом и полить отстоявшейся водой.