Как выращивать клубнику в горшках, чтобы мобильные грядки завалили урожаем

Сначала нужно подготовить грунт, мешав в равных частях зрелый компост, огородную землю и песок с торфом.

Для выращивания в горшках лучше всего подходит ремонтантная клубника, которая даст несколько урожаев.

Для посадки в емкости объемом от 4 л выкрадывают древесную кору, а сверху засыпают подготовленный грунт.

Далее делают выемку, в которой могут свободно и без загибов расположиться корни клубники. Их нужно расправить, увлажнить почву, разровнять ее так, чтобы сердечко оставалось на поверхности.

Клубника в горшках может стоять на улице до самых морозов, а потом ее нужно внести в дом.