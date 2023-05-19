Дачники назвали способ защиты картофеля от парши, который никогда не подводит

Самое неприятное, что дачники узнают о заражении только тогда, когда начинают убирать урожай.
Отсюда следует, что лучший способ борьбы с паршой картофеля – это профилактика. Например, сжать нужно только здоровые клубни без малейших следов повреждения.
Посадочный материал следует хранить отдельно, периодически перебирать. Перед посадкой клубни нужно 10 часов подержать в воде, а затем – в обеззараживающем составе.
Перед посадкой картофель необходимо обработать древесной золой. Место посадки корнеплода нужно менять каждый год.
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