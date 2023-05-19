Дачники назвали пять лучших компонентов для добавления в компост, которые есть в каждом доме

В компостную яму или ящик можно без опасений добавлять опавшие листья. Но сначала нужно убедиться, что они не поражены грибком или вредителями.

Идеально подходят для компоста остатки овощей и фруктов, в том числе экзотических. Но это касается кожуры и шкурок, а не мякоти плодов.

Яичная скорлупа станет прекрасным дополнением к компосту, поскольку содержит кальций, калий, фосфор, натрий, магний.

Можно выливать в компостную яму остатки чая и кофе. В них много соединений, необходимых огородным растениям.

В компост можно добавлять обычную бумагу. Но глянцевые журнальные листы для этой цели не подходят.