Дачники назвали пять лучших компонентов для добавления в компост, которые есть в каждом доме

В компостную яму или ящик можно без опасений добавлять опавшие листья. Но сначала нужно убедиться, что они не поражены грибком или вредителями.
Идеально подходят для компоста остатки овощей и фруктов, в том числе экзотических. Но это касается кожуры и шкурок, а не мякоти плодов.
Яичная скорлупа станет прекрасным дополнением к компосту, поскольку содержит кальций, калий, фосфор, натрий, магний.
Можно выливать в компостную яму остатки чая и кофе. В них много соединений, необходимых огородным растениям.
В компост можно добавлять обычную бумагу. Но глянцевые журнальные листы для этой цели не подходят.
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