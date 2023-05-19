Как увеличить урожай перца в разы без химических подкормок: дачники сделали удивительное открытие

Первое условие богатого урожая перца – регулярный полив. Почва всегда должна быть увлажнена, поэтому стоит задуматься о системе капельного полива.

Такая схема активизирует формирование плодов, поможет избежать застоя воды, из-за которого корни растений могут сгнить.

Второй способ повышения урожайности – мульчирование почвы. Лучше всего для этого подходят скошенная трава и перегной.

Не менее важно своевременно собирать урожай, поскольку именно после снятия плодов растение начинает активно формировать новую завязь.