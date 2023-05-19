Дачники назвали самые необычные, но эффективные способы использования активированного угля в огороде

Уголь можно добавить в емкость для выращивания рассады, чтобы он поглощал излишки влаги из грунта.

Лекарство эффективно борется с плесенью в емкостях для рассады. Для этого нужно насыпать угольный порошок прямо на грунт.

В момент высадки рассады в открытый грунт в лунки можно класть по 2 таблетки активированного угля, чтобы защитить растения от гнили и инфекций.

Другой вариант – измельчить таблетки и посыпать этим порошком грядки. Это поможет избавиться от вредителей, которые откладывают яйца в землю.