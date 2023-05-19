Зеленский и Путин примут у себя посланников Папы Римского, которые прибудут с особой миссией

Как Москва, так и Киев согласились принять у себя посланников Папы Римского для ведения с ними переговоров по ситуации, возникшей в Украине.

Руководству обеих сторон - российской и украинской - по их просьбе будет предоставлена информация о предстоящей миссии с указанием числа участников делегации из Ватикана.

Согласно источнику, в Киев и Москву, предположительно, прибудут Кардинал Маттео Зуппи, глава Конференции епископов Италии, и Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерия Восточных Церквей.

Пока официальных данных о предстоящей миссии из России и Украины не поступало.

Кроме того, ватиканское издание сообщило о намерении Папы направить Кардинала Гуджеротти в белорусскую столицу.

В Минске он будет возглавлять посольство во время праздничных мероприятий в Будславе, устраиваемых в честь 25-летия коронации Будславской Богоматери.

Торжества принято отмечать в начале июля. Известно, что доо 2015 года Гуджеротти руководил ватиканским посольством в Минске.