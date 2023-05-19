Зеленский и Путин примут у себя посланников Папы Римского, которые прибудут с особой миссией

Как Москва, так и Киев согласились принять у себя посланников Папы Римского для ведения с ними переговоров по ситуации, возникшей в Украине.
Руководству обеих сторон - российской и украинской - по их просьбе будет предоставлена информация о предстоящей миссии с указанием числа участников делегации из Ватикана.
Согласно источнику, в Киев и Москву, предположительно, прибудут Кардинал Маттео Зуппи, глава Конференции епископов Италии, и Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерия Восточных Церквей.
Пока официальных данных о предстоящей миссии из России и Украины не поступало.
Кроме того, ватиканское издание сообщило о намерении Папы направить Кардинала Гуджеротти в белорусскую столицу.
В Минске он будет возглавлять посольство во время праздничных мероприятий в Будславе, устраиваемых в честь 25-летия коронации Будславской Богоматери.
Торжества принято отмечать в начале июля. Известно, что доо 2015 года Гуджеротти руководил ватиканским посольством в Минске.